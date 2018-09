Fotonotizia - Inter, l'attesa dei tifosi. San Siro comincia a riempirsi

Fonte: Dal nostro inviato, Simone Bernabei

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Inter-Tottenham e i tifosi nerazzurri, come dimostrano le foto raccolte dal nostro inviato, cominciano ad arrivare allo stadio Giuseppe Meazza. C'è grande attesa per il ritorno in Champions della squadra di Spalletti: venduti ben 65mila biglietti.