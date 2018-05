Fotonotizia - Juventus e Milan lasciano il Quirinale

Fonte: Dal nostro inviato, Raimondo De Magistris

Dopo l'incontro con il Presidente Sergio Mattarella, in cui hanno preso la parola i due capitani Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci, le delegazioni di Milan e Juventus hanno lasciato il Quirinale alle 16:30 per tornare nei rispettivi ritiri, come testimoniano le foto del nostro inviato a Roma.