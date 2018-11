Fotonotizia - L'Inter spazza via il Genoa con gli esclusi Champions

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Una doppietta di Gagliardini, una prestazione da incorniciare per Joao Mario, ma anche una prova collettiva super che ha messo tutti nelle condizioni di fare una partita strepitosa. Così l'Inter si è presa i tre punti al cospetto del Genoa, centrando la settima vittoria di fila. Per Spalletti tante risposte importanti, specie da chi contro il Barcellona non potrà esserci, come l'italiano e il portoghese, entrambi in gol. Grazie all'inviato a bordocampo, TuttoMercatoWeb.com è in grado di offrirvi le migliori immagini del pokerissimo nerazzurro di oggi, eccole di seguito: