Fotonotizia - Lazio, troppi torti arbitrali: i tifosi protestano in FIGC

I tifosi della Lazio si sono ritrovati alle 18.00 in via Allegri, sede della FIGC, per manifestare il proprio dissenso per i tanti torti arbitrali subiti in questo campionato. "Faremo un sit-in di protesta contro una gestione del gioco calcio e della classe arbitrale ridicola e poco chiara", le parole usate dalla Curva Nord, la parte più calda dell'Olimpico biancoceleste, per chiamare a raccolta tutto il popolo laziale. In attesa di recarsi allo stadio, dove alle 20.45 è in programma la gara contro il Bologna, al momento sono circa 400 le persone presenti fuori la FIGC. La situazione è molto tranquilla, con l'ordine pubblico garantito dalle forze dell'ordine presenti.