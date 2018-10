Fotonotizia - OM-Lazio, continua la tensione: scontri fuori dal Velodrome

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

Continua la tensione in quel di Marsiglia, a poche ore dal calcio d'inizio della gara tra Lazio e Olympique. Sono infatti in corso in questi minuti scontri fuori dal Vélodrome tra i tifosi francesi e le forze dell'ordine.

Guarda la foto in calce di TMW.