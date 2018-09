Radja Nainggolan spegne l'eco del caso Modric, durato fin troppo nel post-mercato dell'Inter. Alla prima da titolare con la maglia nerazzurra, il Ninja non è ancora quello tonico che Spalletti ha allenato a Roma. Deve adattarsi a un contesto tattico diverso, e soprattutto andrà visto...

Bologna-Inter, provino nel riscaldamento: Icardi andrà in tribuna

L'Inter tiene palla ma non tira in porta: 0-0 col Bologna all'intervallo

Fotonotizia - Parma-Juve, cresce l'attesa: tanti tifosi per CR7

Senza di te non so stare: l'Inter soffre senza Icardi

Inter in vantaggio al Dall'Ara nel segno del Ninja: 1-0, gol di Nainggolan

Milan, Suso esulta: "Miglioreremo, ma per adesso va bene così"

L'Inter raddoppia: 2-0 sul Bologna. Candreva torna al gol in A

Nainggolan sblocca l'Inter: 3-0 al Bologna, prima vittoria in campionato

No mas Joya: Parma-Juve apre il "caso Dybala" per i Campioni d'Italia

Inter, Spalletti: "Una buona prestazione, c'è da sudare per vincere"

Cresce l'attesa a Parma, dove questa sera ci sarà la super sfida con la Juventus. I Ducali, dopo il ritorno in serie A, sfidano la Juve stellare di Cristiano Ronaldo. Sono tanti i tifosi che si sono recati all'albergo che ospita i bianconeri. Fra i più acclamati, ovviamente, c'è CR7.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

