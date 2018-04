Fotonotizia - Real-Juve, le proteste furibonde dei bianconeri

© foto di J.M.Colomo

Non è andata già alla Juventus la decisione presa dall'arbitro Michael Oliver nei minuti di recupero della sfida contro il Real Madrid di assegnare un rigore ai Blancos, con Gigi Buffon e Massimiliano Allegri che non le hanno mandate a dire al fischietto, sia in campo che nel post gara. Queste le foto di TuttoMercatoWeb.com dei concitati secondi finali della sfida del Bernabeu: