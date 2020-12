Fotonotizia - Ronaldo segna a casa di Messi: le immagini dell'esultanza del portoghese

Bastano 13 minuti a Cristiano Ronaldo per esultare in casa dell’eterno rivale Lionel Messi. Su rigore, il portoghese ha sbloccato Barcellona-Juventus, il cui primo tempo è appena terminato sul 2-0 per i bianconeri. Nelle foto in calce, le immagini della sua esultanza.