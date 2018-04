Fotonotizia - Tifosi Real sotto l'albergo nonostante la pioggia

Fonte: dal nostro inviato a Torino, Simone Bernabei

Piove a Torino questa mattina e probabilmente continuerà tutto il giorno ma i tifosi del Real Madrid non si sono fatti spaventare e sono accorsi sotto l'hotel dei Blancos per far sentire la loro vicinanza alla squadra di Zinedine Zidane. Queste le foto di TuttoMercatoWeb.com: