Fpf per tutti tranne che per il Psg: assalti milionari in corso

Fair Play Finanziario. Una mannaia che pende sulle teste di tanti club importanti in giro per l’Europa, ma che invece sembra non tangere nemmeno di striscio gli investimenti che sta predisponendo il Paris Saint Germain. Come descritto nelle passate settimane, infatti, i parigini stanno mettendo mano alle proprie infinite tasche per strappare alla concorrenza di Chelsea ed altre squadre interessate Leandro Paredes. Un investimento salito nelle ultime ore a quota 47 milioni di euro, la cifra giusta per accontentare le richieste dello Zenit San Pietroburgo regalando fosforo e tocchi felpati alla mediana di Tuchel.

Un esborso monstre, che non sarebbe comunque l’unico e l’ultimo attraverso il quale da Parco dei Principi verrebbe espressa la volontà di riprendere il possesso dei riflettori di questa sessione di gennaio dopo lo schiaffo arrivato da Barcellona con la scelta di De Jong. L’indiziato, in questo caso, è ovviamente Allan. Per il brasiliano del Napoli la questione è prettamente economica, poiché l’ingaggio da 7 milioni circa che i parigini avrebbero predisposto non possono essere pareggiati dal club partenopeo, costringendolo di fatto, ad ascoltare le proposte economiche per le casse del club che pure sarebbero più che soddisfacenti, se non addirittura “impossibili da rifiutare” sfiorando la tripla cifra. Indicativa, in questo senso, la presenza costante di De Laurentiis a Parigi. Il tutto, ovviamente, in barba alle restrizioni e contando su un’impunità ad ampio raggio che da presunta si sta tramutando sempre più in reale ed inequivocabile.