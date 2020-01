Fra campo e mercato. La Serie A riparte dopo lo stop invernale

Dopo il lungo stop invernale la Serie A femminile torna in campo nel bel mezzo del mercato. Un mercato che ha visto molto attiva l’Orobica che per tentare l’impresa salvezza ha piazzato quattro colpi importanti (Hilaj, Kalasic, Muya e Marlot) e salutato sei protagoniste degli ultimi anni. Una vera e prorpia rivoluzione che potrebbe non essere ancora finita. Meno movimenti invece per le grandi con la Juventus che ha acquistato la centrocampista offensiva Annahita Zamanian del PSG, un acquisto di difficile decifrazione visto che in quella zona del campo non sembrava esserci bisogno di innesti e perché l’angolo-francese non è una top player che può far fare il salto alle bianconere che avrebbero potuto valorizzare dei talenti già in loro possesso come Asia Bragonzi. La Roma ha risposto con Petronella Ekroth, difensore che un anno fa lasciò la Juve non senza polemiche, per sostituire Di Criscio infortunata. Le giallorosse inoltre stanno valutando l’attaccante venezuelana Joemar Guarecuco, classe ‘94. Il Milan ha ufficializzato invece l’arrivo di Pamela Begic, lo scorso anno a Empoli in Serie B, e sta stringendo per l’islandese Elin Metta Jenssen, classe ‘95 del Valur. Tutto fermo invece in casa di Fiorentina e Inter, mentre bisogna capire se la Florentia San Gimignano tornerà sul mercato per sostituire Maegan Kelly, che non tornerà in Italia per motivi personali (si sposerà a breve), o vorrà andare avanti con le attaccanti attualmente in rosa.

Tornando ai fatti di campo le prima a scendere in campo nel 2020 saranno Pink Bari e Roma, in campo a Bitetto alle 12:00. Le padrone di casa proveranno a tornare alla vittoria e allontanarsi dal penultimo posto occupato dal Tavagnacco, mentre le giallorosse cercheranno di allungare la striscia di vittorie e salire, almeno momentaneamente, al secondo posto in classifica. Nel pomeriggio toccherà invece alla Fiorentina che testerà la nuova Orobica in trasferta cercando di difendere la piazza d’onore e magari mettere pressione alla Juventus capolista. Le bianconere scenderanno invece in campo all’ora di pranzo di domenica al Rocco di Trieste contro un Tavagnacco che ha trovato la sua prima vittoria nell’ultima gara del 2019 e sogna un colpaccio. Sulla carta non c’è sfida, ma il rientro da una pausa così lunga può sempre regalare sorprese inattese. Il Milan invece chiuderà la giornata ospitando in casa un Empoli che nella prima parte della stagione è stato fra le rivelazioni del campionato.

Le altre due gare che si giocheranno sabato sono invece sfide dirette fra squadre che vogliono un posto alle spalle delle quattro big: il Sassuolo, reduce da tre risultati utili che gli hanno permesso di risalire la china, sfiderà un Hellas dal rendimento altalenante e che vuole trovare maggiore continuità nella seconda parte della stagione. La Florentia invece testerà il proprio attacco, privo della bomber Kelly, contro quell’Inter che non ha pienamente convinto finora e che viene da tre sconfitte.

11^ giornata

Sabato 11/01

Pink Bari-Roma 12:00

Inter-Florentia San Gimignano 14:30

Orobica-Fiorentina 14:30

Sassuolo-Hellas Verona 14:30

Domenica 12/01

Tavagnacco-Juventus 12:30

Milan-Empoli 14:30

Classifica: Juventus 28, Fiorentina 22, Roma 21, Milan* 20, Sassuolo 14, Florentia SG 13, Empoli 12, Inter 11, Hellas Verona 11, Pink Bari* 8, Tavagnacco 5, Orobica 1

*una gara in meno