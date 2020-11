Fra idea concreta e sogno a zero: l'Inter in estate ci proverà per Wijnaldum del Liverpool

In vista del prossimo futuro, l’Inter guarda in casa Liverpool per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri stanno osservando con particolare attenzione gli sviluppi della situazione di Georgino Wijnaldum. In estate sarà libero a zero e già dai prossimi mesi potrebbe firmare dei preaccordi: ad oggi il Barcellona è in netto vantaggio sul Real Madrid, ma l’Inter è in gioco e non si farà trovare impreparata. Un’offerta per l’olandese sarà fatta senza ombra di dubbio, da capire se i nerazzurri sapranno essere più convincenti rispetto alle due big spagnole.