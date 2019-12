Fra infortuni e turnover, a San Siro arriva il Barcellona B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona che viaggia a Milano è un misto fra turnover e scelte dettate dall'infermeria: Jordi Alba, Nélson Semedo, Arthur e Ousmane Dembélé sono fuori causa per infortunio ma per la sfida contro l'Inter Ernesto Valverde ha deciso di sacrificare qualche big: uno su tutti, Leo Messi. Un anno fa l'argentino saltò la sfida contro l'Inter per infortunio, stavolta viene preservato per il Clasico in programma il 18. C'erano invece Gerard Piqué e Sergi Roberto. Questa volta entrambi sono stati risparmiati e restano ad allenarsi a Barcellona. Impressionante la sequenza di giovani chiamati: Iñaki Peña, Carles Pérez, Riqui Puig, Ronald Araujo e Dani Morer.

Prevedibile aspettarsi molte seconde linee in campo: Junior Firpo a sinistra, Moussa Wagué a destra, il ritorno di Umtiti (scavalcato nelle gerarchie da Lenglet) al centro della difesa. Non è da escludere una chance per la vecchia conoscenza del calcio italiano Neto fra i pali. Passato e forse futuro italiano per Arturo Vidal, così come Ivan Rakitic, altro giocatore che può vestire di nerazzurro e che domani potrà avere un'altra chance da titolare, dopo quella contro il Maiorca. Davanti ci sono gli altri due big Suarez e Griezmann, ma non è detto che saranno in campo. Chi al posto di Messi? L'inizio di stagione ha visto al posto dell'argentino Carles Perez. Occhio infine ad Ansu Fati: 17 anni, considerato il futuro del calcio spagnolo e non solo.