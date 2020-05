Fra mercato e scenari di mancata ripresa. La SPAL delinea l'incubo dei possibili ricorsi

L’intensa giornata calcistica ha vissuto un sussulto intorno all’ora di pranzo. Quando la SPAL, tramite una conferenza del patron Simone Colombarini e del presidente Walter Mattioli, ha annunciato una serie infinita di ricorsi nel caso in cui dovesse andare incontro alla retrocessione in Serie B d’ufficio e senza il termine sul campo del campionato ancora in corso. Eventuali ricorsi che, bene sottolinearlo, potrebbero creare problemi anche alla prossima stagione sportiva nel caso in cui i giudizi dovessero protrarsi nel tempo.

L’evento è però servito anche per fare il punto su tante altre tematiche di casa estense: dal futuro di mister Gigi Di Biagio a quello di Mohamed Fares fino al possibile riscatto obbligatorio di Lucas Castro e Kevin Bonifazi.