Francia-Italia, le formazioni: Balotelli e Bonucci dal 1', c'è Mandragora

Queste le formazioni ufficiali di Francia e Italia, in campo alle 21 all'Allianz Rivera di Nizza per una sfida amichevole: Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Rami, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Dembelé. Ct: Deschamps. Italia (4-3-3): Sirigu; D'Ambrosio,...

TOP NEWS Ore 17 - Juve-Perin, ci siamo. Napoli in pole per Badelj

Milan, sondaggio del Bologna per Cutrone: no secco dei rossoneri

Juve, sondaggio per Cancelo. Il Valencia ora lo valuta 45 milioni

Milan, Mirabelli sarà a Bergamo per Egitto-Colombia

Juve, prima proposta per Milinkovic da 80 milioni. Lotito dice no

Milan, dall'Inghilterra: Fellaini deciderà il futuro in 48 ore

Brutto momento per Gabigol. I tifosi: "Vattene dal Santos"

Collina sul VAR in Champions: "Solo quando darà certezze"

Milan, ag. Bertolacci a Casa Milan per discutere la permanenza a Genova

TMW NEWS - Juve, Darmian c'è. Icardi non si muove

Lazio, Europa lontana per Nani: Cina o Messico per il portoghese

John Elkann: "Higuain via dalla Juve? Vediamo dopo i Mondiali"

Juventus, risolti gli ultimi dettagli per Emre Can: presto l'ufficialità

Tre esordienti, dunque, tra le fila azzurre: Caldara, Mandragora e Berardi. Soltanto tribuna, invece, per Donnarumma, Criscito e Baselli.

Queste le formazioni ufficiali di Francia e Italia , in campo alle 21 all'Allianz Rivera di Nizza per una sfida amichevole:

Invio richiesta in corso...

Va al PSG in uno scambio con Neymar

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy