Francia, l'elenco degli esclusi fa paura. Mezzo miliardo di euro a casa

Benzema, Ben Yedder, Coman, Digne, Lacazette, Martial, Rabiot, Sakho, Sissoko, Zouma, Laporte, Bakayoko, Gameiro, Lenglet, Kurzawa, Upamecano, Payet e Kondogbia. Non è la lista della spesa di una squadra molto molto facoltosa, ma quella degli esclusi dal ct Didier Deschamps per il prossimo Mondiale di Russia, in cui i francesi ci presenteranno ancora una volta nel lotto delle favorite grazie ad una generazione d'oro che consente al tecnico di rinunciare a giocatori di questo calibro in favore di altrettanti dal medesimo potenziale o finanche superiore. Facendo una botta di conti molto approssimativa, si supera agilmente il mezzo miliardo di valutazione, considerando solo quelli lasciati a casa. Merita una menzione particolare Dimitri Payet, che probabilmente in Russia ci sarebbe andato, ma che un destino avverso ha lasciato a casa nella serata peggiore della sua vita, quella della sconfitta "casalinga" in finale di Europa League contro l'Atletico di Madrid.