Francia, Rabiot dopo lo 0-0 col Portogallo: "Deschamps si fida di me, mi sento molto bene"

Il centrocampista della Juventus e della Nazionale francese, Adrien Rabiot, ha commentato così il pareggio a reti inviolate di ieri sera contro il Portogallo: "Sono arrivato in gruppo un po' in ritardo, ma il ct si è fidato bene e mi ha detto che avrei giocato. Mi sono sentito molto bene fisicamente e sono fiducioso, ho cercato di dare il massimo in campo. Sono contento, anche se il risultato non è stato il migliore. Tra tre giorni abbiamo un'altra partita importante, dobbiamo subito concentrarci sulla Croazia", le sue parole riportate da L'Equipe.

Rabiot è partito titolare e ha giocato tutti e 90 i minuti di gara nella mediana dei Blues.