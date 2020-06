Franck Ribery duecentocinquegiorni dopo: la Fiorentina ritrova il grande colpo di un'estate fa

30 novembre, 22 giugno. 205 giorni dopo, Franck Ribery torna in campo, da quella trasferta di Lecce dove si infortunò e lascio la Fiorentina senza il suo leader maximo. "Ricominciamo. Finalmente", ha scritto ieri sui social il francese, colpo a effetto dei viola che alle 19:30 oggi sfidano il Brescia nella ventisettesima giornata di Serie A. Per l'ex Bayern è il terzo ritorno in carriera. Nel 2014 dopo una lunga assenza e un'estate passata in infermeria. Nel 2015, quando saltò le prime 14 per un infortunio alla caviglia. E nel 2017, dopo un mese e mezzo per uno stiramento. E quando tornò si fece sempre sentire in zona gol, sempre. Joronen e il Brescia sono avvertiti.