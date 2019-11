Franco Ordine: fuoco preventivo

Stefano Pioli, la sera della Lazio, ha iscritto all’ordine del giorno un argomento troppo spesso dimenticato o, peggio ancora, sottovalutato. Ha parlato del mancato rispetto nei confronti del club costretto, per due volte, a giocare, contro Fiorentina e Lazio, con un giorno in meno di riposo. Prima considerazione: di solito questo è un argomento di natura politica e dev’essere trattato dalla società che ha la responsabilità di “vigilare” sul calendario. Sarebbe stato più utile “denunciarlo” prima e intervenire al volo con la segreteria della Lega che si occupa della materia. A mio modo di vedere, c’è un’altra questione irrisolta che dev’essere affrontata da Gazidis. Si tratta del trattamento riservato al Milan (controllate, per favore, il gran numero di ammonizioni) da parte degli arbitri e del presidente dell’Aia Nicchi. Bene: quando le immagini della tv hanno documentato che durante Udinese-Milan, prima giornata di campionato, c’è stato un fallo di mani di Samir, Nicchi è intervenuto in radio negando l’evidenza e sostenendo, invece, che si era trattato di un tocco “con la spalla”. Dinanzi a un simile comportamento, qualunque dirigente avrebbe sollevato un polverone utile a far capire che “non si prendono in giro i tifosi del Milan”. Vi ricordate la tecnica di Antonio Conte al primo anno di Juve quando fece l’intemerata dopo aver vinto 4 a 1 sul Parma? Chiamasi fuoco preventivo e spesso serve per “marcare il territorio”.