Fratellini d'Italia: Pellegrini e Barella, l'oro azzurro di Maran

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fratellini d'Italia, abbracci a fine gara. Luca Pellegrini e Nicolò Barella, protagonisti della formazione di Rolando Maran, trascinatori del pomeriggio (quasi) salvezza del Cagliari contro la SPAL. Il terzino è un'intuizione di fine mercato di gennaio, riparazione vera scelta dal direttore Marcello Carli. E' amico fraterno di Nicolò Zaniolo, ennesimo figlio di una generazione che s'abbraccia sui social e che fa ben sperare per il domani del pallone nostrano. Classe 1999, senza Manuel Lazzari ha saputo dominare in lungo e in largo la fascia della Sardegna Arena. Lui e Barella sono stati i migliori della gara per la formazione di Maran, armi principali per battere l'undici di Leonardo Semplici. Il centrocampista è partito forte. Un destro da fuori, l'intervento goffo di Viviano e la rete di Faragò. Poi troppo specchio, troppi tentativi falliti. La montagna russa, però, è tornata verso l'alto e non si è fermata, con una prestazione sontuosa, con geometrie importanti che hanno ubriacato la retroguardia e la mediana avversarie. Fratellini d'Italia. Presto, forse, anche entrambi in azzurro, non solo Barella.