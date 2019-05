Fratello di Totti, molto diverso da Totti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Più di colleghi, più di amici. Francesco Totti e Daniele De Rossi si sono sempre osservati e coccolati con gli occhi di due fratelli. Lo dichiarò anche nel giorno del suo addio il pupone: "Lascio la fascia a un fratello", con tanto di passaggio di consegne per capitan futuro che finalmente diventava capitan presente. Avventura durata esattamente due stagioni.

Fratello, non amici né colleghi. Forse anche perché così diversi, due volti di una romanità che può essere espressa in modi diversi. E che loro, negli anni, hanno rappresentato seguendo strade opposte. Da un lato la vita di Totti, una vita scandagliata da titolo a otto colonne e raccontata - sempre e comunque - dalle riviste patinate. Il ragazzo di Roma che ce l'ha fatta, e che racconta quotidianamente cosa fa e come vive un ragazzo di Roma che ce l'ha fatta. La storia perfetta, che merita di essere raccontata e vissuta giorno dopo giorno e in cui tutti possono immedesimarsi. La storia giusta per sognare.

Dall'altro Daniele De Rossi. L'elogio della riservatezza, che ha sempre dato tutto in campo e s'è sempre eclissato fuori. Ha trovato il suo equilibrio disegnando nella sua vita una linea precisa: da un lato il De Rossi con la maglia della Roma cucita addosso, dall'altro il De Rossi senza casacca giallorossa. Di quest'ultimo, conosciamo poco o nulla.

E poi l'addio, che una volta di più rimarca questa differenza. Quello di Totti fu una lunga telenovela, la principale fonte di ispirazione della sua autobiografia. I dissidi con Spalletti, i gol decisivi, la voglia di non assecondare la società e giocare ancora un anno e poi l'addio dopo una stagione in cui il suo futuro era sempre e comunque argomento di discussione.

Opposto quello di De Rossi, comunicato senza preavviso un martedì qualsiasi a meno di 15 giorni dall'ultima giornata di campionato. Senza forzare la mano, dopo aver preso atto che dopo 18 anni - per la prima volta - le sue idee non collimavano con quelle della società. E allora addio alla Roma e non al calcio giocato, senza fare rumore.