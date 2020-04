Frattesi e le voci di un ritorno alla Roma: "Adesso è giusto pensare solo all'Empoli"

Intervista al quotidiani Il Tirreno per Davide Frattesi, centrocampista dell’Empoli arrivato in estate in prestito dal Sassuolo. Il suo nome nelle scorse settimane è finito al centro di alcune voci di mercato che lo volevano vicino al ritorno alla Roma, società nella quale ha mosso i primi passi nel settore giovanile. “Il mio obiettivo primario è quello di migliorare - spiega -, di crescere. Era quello che mi ero messo in testa quando sono arrivato qui e devo dire che l’Empoli e l’ambiente di Empoli mi stanno aiutando molto in questo senso.. I rumors fanno piacere, ma oggi la mia realtà si chiama Empoli e ne sono assai felice.”