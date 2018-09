Ospite dei microfoni di SkySport, Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del CONI ha fatto il punto su quanto accaduto nella giornata di martedì e sui prossimi capitoli della vicenda che ha travolto in queste settimane la Serie B e la Serie C: "Il Collegio si è diviso su due linee di pensiero. La mia voleva una Serie B a 22 perché non ritenevo corretto il procedimento che ha portato alla riduzione decisa il 13 agosto. Poi l'altra linea, che è quella che ha vinto, ha ritenuto che tale ricorso non dovesse essere discusso al CONI ma al TFN. Questa scelta apre le porte ad un percorso giudiziario in seno alla Federazione oppure a quello diretto verso il TAR del Lazio. Cosa possono ottenere i club? Un risarcimento o una cancellazione di questo verdetto che potrebbe produrre altr conclusioni"