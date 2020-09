Freixa, ex dirigente Barça: "Ho visto contratto e burofax: Messi non può andare lontano"

Toni Freixa, ex dirigente del Barcellona, ha parlato a Catalunya Radio svelando alcuni retroscena circa la situazione di Leo Messi in blaugrana: "Ho avuto accesso al contratto e al burofax inviato da Messi e ho capito che la cosa non poteva durare a lungo, che non sarebbe andata avanti. Ora Messi può chiedere il transfer provvisorio, ma sa bene che un giudice potrebbe, in seguito, imporre al club acquirente di pagare la clausola o una forte penalizzazione. E nessun club correrebbe questo rischio".