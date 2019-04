Frenkie de Jong, quando il calcio incontra la Grande Bellezza

Fonte: dal nostro inviato alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam

© foto di www.imagephotoagency.it

Frenkie de Jong ha commesso il primo errore al cinquantunesimo minuto di gara. Tre secondi più tardi ha recuperato il pallone. Ventuno sulle spalle, perché qui alla Johan Cruyff Arena è nei cieli, nei cuori, su una stella, è futuro sposo del Barcellona e pure in Italia abbiamo compreso perché. E' il figlio più luminoso di una filosofia, regia, idee, tempi di gioco, visione e previsione. Non soffre timori reverenziali o pressioni, gioca sulle punte e sa servirle pure. Rincula da centrale difensivo, si scambia con Van de Beek come falso dieci, accende la cinepresa e va basso in cabina di regia. E' totale e totalizzante, trascinatore silenzioso, danzante. Addomestica il pallone e lo tiene vicino, custode geloso, come solo i grandi del calcio hanno saputo fare. Massimiliano Allegri ha provato a farlo pressare da Miralem Pjanic, marcare da Cristiano Ronaldo, da Mario Mandzukic, da Federico Bernardeschi. Ciuffo al vento, testa alta, ha sempre trovato il varco, luci in fondo a tunnel apparentemente senza uno sfondo. Stella lucente del calcio del presente, giocatore del futuro, Frenkie de Jong. Più che pronto per essere compagno di Lionel Messi.