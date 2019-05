Freuler: "Gasperini il vero artefice del miracolo Atalanta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler è stato intervistato dal Corriere dello Sport: "Quanto c'è di Gasperini nel miracolo Atalanta delle ultime due stagioni? Tanto, anzi tantissimo. Io personalmente devo solo ringraziarlo perché sono arrivato in Italia che ero “zero” e mi ha fatto crescere moltissimo. Anche il suo lavoro con la squadra però è stato eccezionale: vuole sempre il massimo, pretende che si giochi palla a terra e l’obiettivo è creare occasioni, non stare dietro, chiudere gli spazi e ripartire. Mi piace questa filosofia, questo gioco aggressivo e offensivo che il nostro allenatore propone. Il simbolo di questa Atalanta? Il nostro capitano. Il Papu è molto importante per noi. Anche se qualcuno sottolinea che rispetto al passato segna di meno, lui fa girare la squadra e non so quante occasioni da gol ha creato per i compagni. E’ uno dei migliori trequartisti in circolazione e poi difende: tanti non se ne accorgono, ma lui corre anche al 90’. E’ un intoccabile".