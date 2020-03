Friedkin vara il "Piano B" per la Roma. Pronti 50 milioni per chiudere entro sei mesi

Dan Friedkin vuole la Roma. E per riuscire a diventare l’azionista di maggioranza del club ha già delineato un “Piano B” che affronti anche l’emergenza Coronavirus che ha travolto il calcio italiano e, conseguentemente, intaccato anche la trattativa con James Pallotta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il manager californiano starebbe pensando di completare lui stesso l’aumento di capitale previsto per il club giallorosso versando 50 milioni di euro, diventando così socio di Pallotta con un impegno per rilevare il pacchetto di controllo entro sei mesi qualora la situazione si normalizzasse in Serie A.