Friedkin vuole una Roma british. Con Pedro, Smalling e Mkhitaryan

L'obiettivo del nuovo presidente della Roma Dan Friedkin è quello di creare una squadra dall'anima british (anche se con pochi giocatori inglesi in rosa) e per questo si sta facendo tutto il possibile per trattenere in giallorosso due protagonisti dell'ultima stagione che hanno trascorsi importanti in Premier League. Se per Henrikh Mhkitaryan la situazione è in via di definizione per Chris Smalling la strada appare in salita, ma non è un ritorno da considerarsi impossibile. A rinforzare la colonia di ex Premier – formata anche da Dzeko, Fazio, Veretout, Santon e Pau Lopez – dovrebbe poi arrivare Pedro dal Chelsea. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.