Frosinone, accelerata per Schiattarella. Doppio rifiuto per Viola e Falco

Il Frosinone spera di definire l’operazione Pasquale Schiattarella (31) con la SPAL per il centrocampo ma, fa sapere il Corriere dello Sport, è stato respinto da Benevento e dal Lecce rispettivamente per Nicolas Viola (29) e Filippo Falco (26). Per l’attaccante Daniel Ciofani (33) c’è stato un incontro con la Cremonese, operazione che potrebbe coinvolgere il centrocampista Mirko Gori (25).