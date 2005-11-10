Frosinone, Alvini gonfia il petto: "La nostra squadra è eccellente ed è pronta a continuare"

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ora quinto in classifica, parla dell'importanza del successo di stasera contro il Lecce: "Il significato della partita è quello, è molto importante in vista del nostro obiettivo. Dopo la sconfitta con la Juve, nessuno poteva immaginare che oggi saremmo stati a 17 punti. C'era forse chi era pronto per altre cose, ma la nostra squadra è eccellente ed è pronta a continuare a fare belle cose".

Sul 2-0 di Calò ti sei imbufalito per l'esultanza sotto la squadra, perché?

"Perché per la loro crescita i ragazzi devono acquisire padronanza della Serie A. Abbiamo questo difetto qui e la squadra lo deve capire. Nella partita con il Napoli abbiamo fatto scelte più individuali, mentre nelle ultime tre siamo tornati a giocare da squadra".

E' un calciatore fantastico, che lavora tanto e si migliora tutti i giorni. Lui è più fisico, Kvara è più tecnico, ma Georgi è un giocatore forte, intelligente e simpatico da allenare".