Frosinone, ancora 0 gol. E l'unico precedente non fa ben sperare

Peggiore attacco e peggiore difesa. Un pareggio, cinque sconfitte e un allenatore come Moreno Longo che, in virtù di questo avvio, è già in bilico. Traumatico l'impatto con la Serie A per il neopromosso Frosinone che ieri ha perso male all'Olimpico contro la Roma.

La squadra ciociara non ha ancora trovato il gol, un dato preoccupante che nella storia della Serie A s'era in precedenza verificato in una sola circostanza: stagione 1970/71, il Catania non riuscì a trovare il gol nelle prime sei giornate, salvo poi farne tre alla settima contro la Lazio.

Quella squadra poi concluse il campionato all'ultimo posto, un precedente che a Frosinone sperano possa non essere indicativo.