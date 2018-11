© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joaquín Matías Ardaiz come Perica e Halfredsson: anche lui lascerà il Frosinone a gennaio perché non ha assolutamente rispettato le attese della società giallazzurra. Intavolate trattative già da qualche tempo. Ardaiz è stato una sorta di oggetto misterioso di questa prima parte di campionato del Frosinone: forse la serie A non era per lui ma certamente il giocatore non ha dimostrato di avere le giuste doti caratteriali e anche atletiche per proporsi come attaccante, anche di scorta, di una squadra della massima serie. A riportarlo è TuttoFrosinone.com.