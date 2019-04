Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Frosinone Lorenzo Ariaudo ha parlato in zona mista in seguito alla sconfitta rimediata dai canarini in casa contro l'Inter. Queste le sue parole: "C'è rammarico per aver regalato un tempo ad una squadra come l'Inter, perché sono forti. Teniamoci stretto il secondo tempo, perché abbiamo messo in difficoltà una grande squadra. Purtroppo abbiamo commesso degli errori che a una squadra come l'Inter non possono essere concessi. Ripartiamo dallo spirito messo in atto dalla ripresa per la prossima sfida contro il Cagliari. Se crediamo nella salvezza? Certo, l'abbiamo dimostrato nel secondo tempo".