Frosinone, Ariaudo: "Vittoria sudata. Meglio dopo il cambio di modulo"

Lorenzo Ariaudo, difensore del Frosinone, ha parlato dopo la vittoria contro la SPAL: "E' stata una vittoria cercata e sudata, dobbiamo continuare su questa strada, perché abbiamo tutte le carte in tavola per raggiungere il nostro obiettivo. Cosa è cambiato? Il cambio di modulo ha portato più uomini davanti e riusciamo ad esprimerci meglio. Non c’è un motivo particolare, abbiamo un gruppo di ottimi ragazzi che meritano i tre punti conquistati oggi. La trasferta di Parma? Sarà una trasferta ostica, complicata. Il Parma ha ottime individualità in modo particolare in zona offensiva. Noi arriveremo alla gara del ‘Tardini’ carichi pronti a giocarci al meglio le nostre carte".