Frosinone, attaccante cercasi: Falcinelli e Paloschi i primi della lista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport edizione Roma fa il punto sul mercato del Frosinone e spiega come dopo l'arrivo di Valzania dall'Atalanta la priorità per i ciociari è un attaccante. E i nomi preferiti sono essenzialmente due: il primo è quello di Diego Falcinelli del Bologna, il secondo di Alberto Paloschi della SPAL. Ma in entrambi i casi le richieste di ingaggio frenano le trattative.