Frosinone avanti con merito sul Cagliari. All'intervallo decide Cassata

© foto di Federico Gaetano

Un ottimo Frosinone è avanti per 1-0 al termine del primo tempo della sfida casalinga contro il Cagliari. La squadra di Longo parte subito forte e prende in mano il pallino del gioco, lasciando al Cagliari solo l'arma del contropiede. Fin dalle prime battute Campbell sembra fra i più ispirati, così come Zampano. E proprio il terzino destro, dopo aver ricevuto da Maiello, appoggia di testa a rimorchio su Cassata che da dentro l'area di rigore non ha problemi a battere Cragno.

Il Cagliari pare accusare il colpo e potrebbe addirittura incassare anche il secondo gol, in due occasioni, con Ciofani. Il capitano, sempre bravo di testa, viene cercato e trovato da Cambell (liberissimo di svariare su tutto il fronte offensivo) ma nell'occasione Cragno è bravo a limitare il passivo. La reazione sarda è affidata principalmente a Joao Pedro, ma il Frosinone dietro è compatto ed equilibrato e lascia spazio solo per le conclusioni da fuori. Ci prova il brasiliano, quindi Pavoletti e pure Sau, ma in numero uno ciociaro Sportiello non ha grossi problemi. E alla fine del primo tempo, con merito, il Frosinone è avanti 1-0 su un Cagliari che ha probabilmente risentito fin troppo dell'assenza del Pata Castro.