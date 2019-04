Frosinone, Baroni: "A Firenze sarà una gara bellissima e affascinante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dei ciociari in vista della sfida di domani con la Fiorentina: "Sarà una gara bellissima e affascinante, giochiamo contro una squadra importante. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma abbiamo voglia di fare una grande prestazione. Servirà questo per fare punti a Firenze. Turnover? Devo valutare la condizione di alcuni giocatori, ci sarà qualche innesto ma l'undici titolare sarà simile a quello visto con il Parma. Tutte le vittorie devono essere uno stimolo, soprattutto quando arrivano dopo un'ottima prestazione da parte della squadra. Noi vogliamo fare una prestazione importante al Franchi, cercando di sbagliare poco. La Fiorentina gioca in casa e vuole fare bene, ogni squadra ha dentro motivazioni importanti. Noi dobbiamo solo pensare alla prestazione, dobbiamo stare attenti ma al tempo stesso dobbiamo avere il coraggio di andare a Firenze per giocarci la partita".