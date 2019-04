Frosinone, Baroni: "Alcune ingenuità ma secondo tempo importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni, allenatore del Frosinone, si è così espresso dopo il ko interno con l'Inter: "Più che averlo regalato noi, nel primo tempo l'Inter è scesa in campo con gran determinazione e un palleggio difficile da arginare. Abbiamo dato pressione ma riuscivano sempre a uscire, si è vista la differenza di tasso tecnico. Forse con più attenzione nella gestione della palla potevamo far meglio. Nella ripresa abbiamo fatto gol con Cassata, e dopo abbiamo avuto occasioni per pareggiare. Il 3-1 finale arriva nel momento in cui siamo sbilanciati in avanti. Difficile regalare un tre contro tre all'Inter e difendere. Peccato: la squadra ha fatto un secondo tempo importante. Ingenuità? Sì, ci sono state. Anche sul primo gol potevamo gestire meglio quel cross... Queste situazioni a volte ci penalizzano oltre misura. Percentuali di salvarsi? Non ci pensiamo, vogliamo fare più punti possibili per crederci e lottare ogni partita. La squadra sta bene, ed è viva. Potevamo fare meglio, ma sono episodi singoli che ci penalizzano di più di quanto la squadra non abbia poi offerto sul campo. Il secondo tempo è stato importante, con presupposti per poterla pareggiare. Chiaro che qualcosina si può e si deve migliorare. Rimangono ancora molte partite", le sue parole a Radio Rai.