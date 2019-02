Frosinone, Baroni: "Ci penalizza il risultato, non la prestazione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni ha concesso un'intervista a Sky Sport nel post-partita di Juventus-Frosinone, conclusasi 3-0 a favore dei bianconeri: "Era una gara difficilissima da affrontare, si sono viste sul campo le loro qualità tecniche. Dopo sedici minuti essere sotto di due gol non era facile per noi, la squadra è rimasta in campo con attenzione, mi è piaciuta la prestazione. In questi momenti bisogna saper prendere le cose positive. Il risultato ci ha penalizzato, ma la prestazione mi lascia fiducioso. Queste partite ci sono nel calendario, ci servono, sono gare che ci devono dare quella convinzione, quella compattezza. Sono difficili, ma sono un percorso di crescita che se affrontate con prestazioni importanti ci possono permettere di affrontare le partite per noi importanti nel modo giusto. La squadra ha trovato solidità ed equilibrio, credo che giocando come stiamo facendo, cercando di portare pressione alla palla, di non stare in area di rigore nostra troveremo benefici anche in casa. Col Milan abbiamo fatto una buona gara è venuto fuori un pareggio, con la Lazio abbiamo fatto bene, poteva venir fuori un risultato. Credo ci si stia avvicinando anche a questo, il nostro stadio non può essere terra di conquista, dovremo trovare i punti che ci serviranno anche in casa. Passo successivo? La squadra ha trovato equilibrio, i quinti lavorano alti, cerchiamo di non stare vicino all'area. Prima scendevamo troppo, adesso cerchiamo di tenere l'avversario alto. Credo che migliorando un po' di gestione della palla ma soprattutto l'autostima, credendo che in questo campionato possiamo starci e lottare fino in fondo sarà il passo per affrontare le gare per noi vitali".