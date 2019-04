© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni, allenatore del Frosinone, ha così parlato a DAZN dopo la vittoria dei ciociari in casa della Fiorentina: "Siamo una squadra che può giocare solo con ritmo e aggressività. Li abbiamo aspettati bassi, i ragazzi sono stati bravi e pericolosi. Quando abbiamo rotto la linea di pressione. Le vittorie danno fiducia ed autostima, ora recuperiamo le energie per affrontare la prossima difficile partita. Chiaro che la vittoria è la miglior medicina, dà sicurezze al lavoro che fai, dà autostima e convinzione. Secondo me abbiamo fatto ottime gare anche in alcune sconfitte, tipo con la SPAL. In queste due gare abbiamo raccolto i frutti ma c'è ancora molto da lavorare, con impegno e dedizione per non mollare niente. Firenze è la mia città, nella Fiorentina ho fatto il settore giovanile e per me è sempre piacevole, pur arrivando da avversario. Sapevamo di non dover sbagliare niente, perché la Fiorentina ha giocatori di qualità. Devo fare i complimenti ai miei. Salvezza? Ci crediamo, non ci costa niente. Non vedo motivi per fare passi indietro ed abbassare la guardia".