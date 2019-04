Frosinone, Baroni: "Daremo il massimo fino alla fine. Paganini in dubbio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manca solo l'aritmetica a condannare il Frosinone alla retrocessione in Serie B, ma Marco Baroni non ci sta a vedere la sua squadra mollare, anzi. Chiede di spingere, fino in fondo, al di là della classifica. Il tecnico toscano è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani con il Napoli: "Sarà una partita difficilissima, dovremo stare attenti a tutte le situazioni. Qualcuno è più affaticato, dovrò fare le mie valutazioni, ma l'importante è che ci sia attenzione per provare a fare il maggior numero di punti possibili da qui a fine campionato. Non vogliamo lasciare nulla di intentato e fare prestazioni importanti".

Sull'atteggiamento: "Dobbiamo dare sempre il massimo, l'abbiamo fatto sempre e anche a Cagliari, dove siamo mancati di lucidità e attenzione nei momenti importanti".



Sul Napoli: "Non lo vedo rilassato, è una squadra con grandi valori e ha fatto anche quest'anno una stagione molto importante. Farà il suo gioco, non ci regalerà nulla. E' normale fare fatica con una corazzata come la Juve davanti. Tanto dipenderà da quello che andremo a fare noi sul campo, dove servirà grande compattezza. Non ci dovranno essere errori, bisogna saper soffrire e saper rischiare. La gara può complicarsi se mancherà il giusto spirito".

Sulla convocazione di Cassata e Pinamonti in Nazionale: "Sono molto contento per loro, sono due ragazzi con un grande futuro davanti. L'importante è che continueranno a lavorare senza mai mollare".

Sulla formazione: "C'è ancora un allenamento e farò le giuste valutazioni nelle prossime ore. Bisogna tenere conto di tante componenti. Paganini ha subito un piccolo problema, un fastidio muscolare, su una situazione già esistente al flessore destro. Potrebbe essere la partita di Ghiglione e Brighenti e non è detto che Chibsah rientri".