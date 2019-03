© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro la SPAL, il tecnico del Frosinone Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "La squadra ha dato tutto, alla fine eravamo sfiniti, peccato, oggi in uno dei pochi episodi abbiamo preso un gol evitabile, poi la squadra ha fatto 25 tiri in porta, più di così è difficile, rimane il rammarico del risultato e la convinzione che la squadra è viva e non deve arretrare di un metro, abbiamo pochi giorni per preparare la prossima gara, siamo ancora in casa nostra e vogliamo farci trovare pronti".