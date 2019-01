Frosinone, Baroni: "De Laurentiis? Ha già risposto il nostro presidente"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, ha analizzato la vittoria contro il Bologna ai microfoni di Radio Rai: "La squadra è scesa in campo consapevole, serviva una risposta passando proprio dal gioco. Siamo stati molto bravi a sfruttare la superiorità, abbiamo fatto una prestazione importante. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo avuto il piglio giusto. Questo è un campionato difficile, per poter fare bene serve fare una partita aggressiva. Abbiamo gestito bene la palla, questo ci dà fiducia: serve credere in questo obiettivo. La serie A è un campionato che ti ammazza, le sconfitte sono dure. Oggi c'è stata la reazione".

Come risponde a De Laurentiis? "Io posso dire che mi dispiace, il nostro presidente ha già risposto. Io non entro in queste situazioni. Sappiamo che sarà un percorso in salita, ma a me piacciano le sfide difficili come queste.