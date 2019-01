Frosinone, Baroni: "Domani non è l'ultima spiaggia. Aspettiamo Dionisi"

Fonte: TuttoFrosinone.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'allenatore del Frosinone Marco Baroni, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Bologna, ha parlato così: "Domani non è l'ultima spiaggia perché ci sono ancora tante partite, però è una gara importante perché si affrontano due squadre che lottano per la salvezza. Siamo preparati per affrontarla nel migliore dei modi".

Sul mercato in uscita: "Ciofani e Ciano non sono assolutamente in discussione. Molinaro? Nemmeno lui al momento è in partenza".

Sul ko con l'Atalanta: "Con l'Atalanta abbiamo visto tutto ciò che non dobbiamo fare, dobbiamo avere un atteggiamento diverso, non passivo ma attivo. Il Bologna ha cambiato tanto e ha giocatori molto tecnici e rapidi, dunque dobbiamo lavorare bene e stare alti. È una gara difficile ma dopo la partita con l'Atalanta è l'esame che attendiamo".

Sui tanti volti nuovi domani: "Il reparto più colpito è la difesa dove Ariaudo, Brighenti e Zampano saranno sicuramente assenti. Valutiamo Goldaniga. Tolto Valzania, che è qui da qualche settimana, gli ultimi arrivati possono dare il loro contributo".

Sull'addio di Campbell: "Siamo in attesa di Dionisi che recuperi, ci vorrà un altro mesetto ma lo aspettiamo. Per ora stiamo bene così e stiamo pensando solo alla partita di domani perché è un passaggio fondamentale per la nostra stagione".

Sulla difesa a quattro: "Intanto dobbiamo averli tutti a disposizione, poi potremo eventualmente fare qualche cambiamento. Ci serve lavorare".

Sul mancato arrivo di Pajac: "Non so niente".

Sui pochi gol: "Dobbiamo trovare equilibrio e avere più determinazione nel chiudere le azioni. La partita con l'Atalanta non va dimenticata ma nelle tre gare precedenti avevamo creato tanto".