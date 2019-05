Frosinone, Baroni e il futuro: "Incontrerò il presidente a fine stagione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico del Frosinone, Marco Baroni, ha parlato anche del suo futuro: "Con il Presidente abbiamo già parlato e ci incontreremo a fine campionato. L'attenzione per ora è rivolta a queste due gare. Mi dispiace per il match con l'Udinese perché non abbiamo fatto male ma il risultato ci ha punito".