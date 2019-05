Frosinone, Baroni: "E' mancata continuità, ora chiudiamo al meglio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio conquistato contro il Sassuolo, il tecnico del Frosinone Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Cosa ha detto ai suoi ragazzi nello spogliatoio dopo la gara? Non c'era molto da dire, oggi è arrivata la matematica che ci retrocede ma al di là di questo, la cosa importante è chiudere questo campionato con una squadra che va in campo per vincere, oggi abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo abbiamo pagato il ritorno del Sassuolo, potevamo gestire meglio la palla e dare meno campo a loro. Ora pensiamo a fare bene le ultime tre gare per noi, per la società, per i tifosi che anche oggi ci hanno fatto sentire il loro sostegno e questa è la cosa più importante. Cosa è mancato per la salvezza? Potrebbero esserci tante situazioni da recriminare, questa squadra ha sempre fatto delle buone gare, conquistando vittorie fuori casa importanti ma in casa non siamo riusciti a fare risultati importanti contro una grande squadra, ci siamo andati vicini contro Roma, Lazio e Torino e a noi ci è mancato questo secondo me. Il suo futuro? La cosa più importante è pensare al presente, per pensare al futuro ci sarà tempo, l'attenzione di tutti è rivolta ad affrontare al meglio queste ultime tre partite".