Frosinone, Baroni: "Faccio i complimenti ai miei, buon atteggiamento"

Marco Baroni, allenatore del Frosinone, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Milan (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Giro i complimenti alla squadra. I ragazzi sono stati bravi, hanno interpretato bene queste due gare con spirito propositivo e con coraggio. Siamo riusciti in poco tempo a centrare gli obiettivi che ci eravamo prefissati nel centrare la prestazione".

Avete rispettato troppo il Milan? "Io ho chiesto di fare una partita con coraggio. Dovevamo avere aggressività e lo abbiamo fatto. C'erano ragazzi che non avevano giocato molto, hanno patito il grande ritmo messo in campo per soffocare le qualità tecniche che hanno. Anche giocare così ravvicinato per noi non è un vantaggio. Prendiamo tutto quello che viene, faccio i complimenti ai ragazzi".

Il tecnico ha poi concluso la sua analisi sul match: "Noi sapevamo che dovevamo sfruttare bene il recupero palla. Lo abbiamo fatto molto bene, quando c'era la possibilità attaccavamo anche con molti uomini. Dovevamo cercare di tenerli finché reggevamo. Secondo me la squadra ha fatto bene la gestione della palla. Mi è piaciuto l'atteggiamento, c'è stata la voglia di mettersi a disposizione".