Frosinone, Baroni: "Gori-Valzania? Deciderò. Paganini ok, solita difesa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultimi dubbi di formazione in casa Frosinone, dove il tecnico Marco Baroni, in conferenza stampa, ha anticipato alcune scelte in vista della gara di domani contro il Torino: "Gori? È una soluzione che sto valutando in maniera molto convinta anche per il tipo di partita che andremo a fare. È una mezzala con caratteristiche diverse ma potrebbe giocare. Questa sarà una gara con un grande impatto fisico, ci saranno tanti duelli e dovremo essere bravi a contrastare la forza del Torino".

In difesa le certezze.

"In questo momento in difesa giocheranno sempre gli stessi tre perché voglio dare continuità. Ci sarà tempo per inserire calciatori che io ritengo titolari. Ariaudo sta sempre meglio, Simic piano piano sta arrivando. In questo momento dobbiamo anche trovare però anche continuità".

Paganini e Viviani?

"Paganini giocherà, Viviani ieri ha preso una botta ma sta bene così come Maiello".

Gori in ballottaggio con Valzania?

"Valzania è un calciatore che non ho abbandonato anzi però può interpretare quel ruolo in maniera differente rispetto a Gori. Per me la rifinitura è importante perché è un allenamento in cui andrò a chiudere il cerchio".