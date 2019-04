© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, parla del Parma che sfiderà domani in campionato. "Sta facendo benissimo, si è presentato in A partendo benissimo dopo aver vinto diversi campionati in serie. I risultati ti danno tanto, in più c'è organizzazione e grandi individualità. Non dobbiamo guardare gli altri ma avere grande coraggio -ha detto in conferenza stampa-. Manca la continuità di rendimento? C'è stato un cambiamento, anche emotivo, nella gestione della partita. Con il Torino abbiamo fatto un grande primo tempo e poi nella ripresa abbiamo provato a gestire. Questa squadra deve andare a portare pressione e stare nella metà campo avversaria. Questo non è il momento di fare un passo indietro".