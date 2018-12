Frosinone, Baroni: "Il Var sul gol? Può succedere, non faccio polemica"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Al termine di Frosinone-Milan, l'allenatore del Frosinone, Marco Baroni, è intervenuto nella sala stampa del Benito Stirpe, queste le sue parole riportate da TuttoFrosinone.com. "Il Var Sul gol? Può succedere, non mi esprimo e non faccio polemica; in questo momento lo accettiamo, al di là di tutto con una prestazione così, uscire con una vittoria per noi sarebbe stato straordinario. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una buona prestazione. Venivamo da una gara, come quella di Udine, molto dispendiosa, il primo tempo di oggi lo è stato molto. In questo momento mi interessano le prestazioni, e quella di questo pomeriggio ce la teniamo stretta. C'è stato, oltretutto, un sostegno straordinario da parte del pubblico. Ho comunicato nella partita con Beghetto, e ho cercato, tramite lui, di far arrivare i messaggi anche agli altri; in particolare ho chiesto a lui e a Ghiglione di stare più stretti in campo. Abbiamo ancora bisogno di lavorare, i ragazzi hanno interpretato benissimo il poco tempo di lavoro, sono fiducioso per natura, ho solo una preoccupazione: il dispendio di energie. In questo momento la nostra attenzione è rivolta a recuperare il prima possibile le energie. L'atteggiamento dovrà sempre essere aggressivo. Potevamo gestire meglio i cambi ma sono tutti stati causati da problemi fisici. È stato molto positivo il fatto di aver visto negli ultimi minuti, voglia di andare a fare gol e di conquistare la vittoria. Ogni nostro risultato deve passare attraverso il gioco; sapevo quanto ci tenessero i ragazzi, ma erano veramente a corto di energie. Donnarumma? ha fatto una parata pazzesca su Ciano. Contro il Chievo ovviamente non ci asserraglieremo. Non andremo a Verona pensando di metterci nella nostra metà campo."